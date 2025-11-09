Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:09, 9 ноября 2025Россия

Шесть москвичей заболели ботулизмом

Шесть человек из Москвы заболели ботулизмом из-за домашних солений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: sfam_photo / Shutterstock / Fotodom  

Шесть человек из Москвы заболели ботулизмом после употребления в пищу домашних солений. Об этом сообщает ТАСС.

«Все пострадавшие проживали в одной квартире и ели соления собственного приготовления», — рассказали агентству в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве отметили, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Им «оказывается полный объем всей необходимой медицинской помощи в профильном инфекционном стационаре».

Об отравлении семьи из Новой Москвы стало известно утром 9 ноября. Сообщалось, что они приобрели овощи с рук в районе Коммунарки. После употребления пищи у пяти человек начались тошнота и рвота, а также дыхательная недостаточность. Пострадавших доставили в реанимацию. На тот момент говорилось, что единственным членом семьи, который не пострадал, был трехлетний ребенок.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условия завершения конфликта на Украине

    Звезда «Цирка дю Солей» рассказал об участии в СВО

    Генерал рассказал о планах армии России после взятия Красноармейска

    Задержан причастный к частичному обрушению многоквартирного дома в Тульской области

    Несколько районов Таганрога остались без электричества

    Тревел-блогерша рассказала об интересующих иностранцев вопросах о России

    Роспотребнадзор прокомментировал обнаружение ботулизма у шести человек в Москве

    В Германии выступили с призывом к Украине после коллапса энергетики

    Трампа заподозрили в засыпании на ходу

    Анджелина Джоли рассказала о поездке на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости