Шесть москвичей заболели ботулизмом

Шесть человек из Москвы заболели ботулизмом из-за домашних солений

Шесть человек из Москвы заболели ботулизмом после употребления в пищу домашних солений. Об этом сообщает ТАСС.

«Все пострадавшие проживали в одной квартире и ели соления собственного приготовления», — рассказали агентству в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве отметили, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Им «оказывается полный объем всей необходимой медицинской помощи в профильном инфекционном стационаре».

Об отравлении семьи из Новой Москвы стало известно утром 9 ноября. Сообщалось, что они приобрели овощи с рук в районе Коммунарки. После употребления пищи у пяти человек начались тошнота и рвота, а также дыхательная недостаточность. Пострадавших доставили в реанимацию. На тот момент говорилось, что единственным членом семьи, который не пострадал, был трехлетний ребенок.