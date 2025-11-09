Экономика
20:03, 9 ноября 2025Экономика

Россия и Иран подписали важное соглашение на Каспии

Россия и Иран создадут совместный морской консорциум
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tim Chong / Reuters

Россия и Иран договорились о создании первого совместного морского консорциума. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали в соцсети X (бывший Twitter).

«Иран и Россия договорились создать первый совместный консорциум морских перевозок», — написал дипломат.

По словам Джалали, соглашение стало результатом переговоров, прошедших 6 и 7 ноября в Махачкале при участии представителей крупнейших компаний и властей двух стран.

Он добавил, что стороны уже определили общую структуру и рамки будущего проекта, а детали и официальный текст соглашения представят в течение месяца. Джалали также отметил, что стратегической целью нового консорциума является развитие торговли, транспорта и транзита между Россией и Ираном.

Ранее сообщалось, что в сухой порт недалеко от Тегерана, Иран, прибыл первый грузовой поезд из России.

