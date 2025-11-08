Первый грузовой поезд из России прибыл в Иран

Первый грузовой поезд из России прибыл в сухой порт Ирана

В сухой порт недалеко от Тегерана, Иран, прибыл первый грузовой поезд из России. Об этом сообщает российское торговое представительство в Иране.

Поезд из 62 сорокафутовых контейнеров с сульфатной целлюлозой отправился с полигона Северной железной дороги и доехал до порта Априн за 13 дней. Маршрут пролегал по территории России, Казахстана, Туркменистана и Ирана. Перевозка стала продолжением работы «РЖД Логистики» по созданию и продвижению комплексных логистических решений на базе коридора «Север — Юг».

«Мы видим растущий интерес клиентов к этому направлению и готовы предлагать им надежные и технологичные решения в экспортном, импортном и транзитном направлениях», — отметил генеральный директор «РЖД Логистики» Олег Полеев.

В представительстве рассказали, что Априн, расположенный на пересечении иранских железнодорожных коридоров «Восток — Запад» и «Север — Юг», — крупнейший логистический проект страны. Хоть он был запущен только в мае 2025 года, он уже выходит на плановые показатели нагрузки.

Ранее сообщалось, что главный источник питьевой воды столицы Ирана Тегерана может иссякнуть в течение двух недель из-за сильнейшей засухи, наступившей в стране. В городе проживают около 10 миллионов человек, потребление воды за день достигает трех миллионов кубометров.