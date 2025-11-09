Схватка дайвера с напавшим на него осьминогом в Турции попала на видео

Осьминог напал на водолаза в Турции во время чистки днища яхты

Канал «112» / Telegram

Осьминог напал на дайвера в Турции среди бела дня. Схватка водолаза с морским жителем попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал «112».

Мужчина просто чистил дно яхты, когда моллюск приклеился к спине и не хотел оставлять свою «жертву». Очевидцы схватки не знали как помочь дайверу, а он в свою очередь просил нож, видимо, чтобы поскорее освободиться от хватких щупальцев осьминога.

Эксперты в таких ситуациях советуют просто полить осьминога пресной водой, которую они не переносят и стараются скорее отлипнуть, чтобы найти привычную среду.

Ранее на популярном гавайском пляже Ханалей-Бэй на острове Кауаи акула напала на местного серфера.