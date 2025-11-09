Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
00:40, 9 ноября 2025Путешествия

Схватка дайвера с напавшим на него осьминогом в Турции попала на видео

Осьминог напал на водолаза в Турции во время чистки днища яхты
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Канал «112» / Telegram

Осьминог напал на дайвера в Турции среди бела дня. Схватка водолаза с морским жителем попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал «112».

Мужчина просто чистил дно яхты, когда моллюск приклеился к спине и не хотел оставлять свою «жертву». Очевидцы схватки не знали как помочь дайверу, а он в свою очередь просил нож, видимо, чтобы поскорее освободиться от хватких щупальцев осьминога.

Эксперты в таких ситуациях советуют просто полить осьминога пресной водой, которую они не переносят и стараются скорее отлипнуть, чтобы найти привычную среду.

Ранее на популярном гавайском пляже Ханалей-Бэй на острове Кауаи акула напала на местного серфера.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев погрузился во тьму

    Захарова двумя словами оценила масштабы дезертирства в ВСУ

    Схватка дайвера с напавшим на него осьминогом в Турции попала на видео

    Умер звезда сериалов «Каменская» и «Дети Арбата»

    Олимпийский чемпион по биатлону пожаловался на тяжесть работы депутатом

    Стало известно об ударах по подстанциям Хмельницкой и Ровенской АЭС

    Стало известно о докладе Сырского о переходе ВС России в наступление

    Симоньян возобновила съемки программы через 40 дней после смерти Кеосаяна

    Названа стоимость будущего отеля Трампа на месте Генштаба Югославии

    В Сербии захотели построить отель Трампа на месте штаба югославской армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости