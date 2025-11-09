Стало известно о проводимой зачистке в ДНР

Пушилин: РФ проводит зачистку от ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища

Российские войска проводят зачистку в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР), выбивая подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью корреспонденту телеканала ВГТРК Андрею Руденко сообщил глава ДНР Денис Пушилин, отрывок беседы доступен в Telegram-канале журналиста.

«Идет зачистка в районе Клебан-Быкского водохранилища, потому что там противник предпринимает еще какие-то попытки удержаться на позициях», — заявил чиновник.

Ранее Пушилин рассказал, что солдаты ВСУ под Димитровом задумываются над бегством и сдачей в плен.