Стало известно о состоянии выжившего под лавиной на Камчатке

Состояние здоровья, выжившего при сходе снежной лавины в районе на Агинском золоторудном месторождении, средней степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Камчатского края в своем Telegram-канале.
Медики также рассказали об общем переохлаждении у пострадавшего. Вертолет Национальной службы санитарной авиации (НССА) уже вылетел в Мильково для оперативной транспортировки геолога.
Ранее сообщалось, что снег сошел на балок — передвижной домик. После случившегося предприятие начало своими силами вести раскопки. Один человек под лавиной не выжил. Спасение выжившего геолога попало на видео.