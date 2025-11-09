Россия
Спасение попавшего под лавину россиянина сняли на видео

МЧС опубликовало видео спасения мужчины, попавшего под лавину на Камчатке
Спасение мужчины, попавшего под лавину на Камчатке, сняли на видео. Запись опубликовало ГУ МЧС России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.

На записи видно, как спасатели лопатами разбирают снежный завал. После этого пострадавшего мужчину уносят на носилках.

Ранее сообщалось, что сход лавины произошел примерно в пяти километрах от Агинского золоторудного месторождения на Камчатке. Снежная масса сошла как минимум на двух человек, при этом один из них не выжил.

Позднее спасатели нашли живым второго человека.

