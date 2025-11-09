Спасение попавшего под лавину россиянина сняли на видео

МЧС опубликовало видео спасения мужчины, попавшего под лавину на Камчатке

https://t.me/mchskam41/7717?single

Спасение мужчины, попавшего под лавину на Камчатке, сняли на видео. Запись опубликовало ГУ МЧС России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.

На записи видно, как спасатели лопатами разбирают снежный завал. После этого пострадавшего мужчину уносят на носилках.

Ранее сообщалось, что сход лавины произошел примерно в пяти километрах от Агинского золоторудного месторождения на Камчатке. Снежная масса сошла как минимум на двух человек, при этом один из них не выжил.

Позднее спасатели нашли живым второго человека.