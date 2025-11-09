Пропавшего под лавиной на Камчатке мужчину нашли живым

МЧС: Мужчина, пропавший под лавиной на Камчатке, найден живым

Спасатели нашли мужчину, пропавшего под лавиной на Камчатке, он жив. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.

«Мужчина, попавший под сход снежной массы в районе Агинского месторождения, обнаружен. По предварительной информации, он жив. В настоящее время ведутся работы по его эвакуации», — сообщили в МЧС.

Уточняется, что в поисково-спасательной операции принимают участие около 20 человек.

Ранее сообщалось, что сход лавины произошел примерно в пяти километрах от Агинского золоторудного месторождения на Камчатке. Снежная масса сошла как минимум на двух человек, при этом один из них не выжил.