Леммер: ВСУ оказались в тяжелом положении из-за ослабления поддержки Запада

Военный аналитик Хендрик Леммер в эфире телеканала ZDF заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в тяжелом положении из-за ослабления поддержки со стороны Запада и дезертирства личного состава.

По его словам, украинским войскам не хватает тяжелой техники, дальнобойных систем и систем противовоздушной обороны.

Леммер добавил, из-за невозможности скоординировано обороняться и удерживать важные участки фронта украинские военные бросают оборонительные рубежи. Он также подчеркнул, что одной из фундаментальных проблем ВСУ стала нехватка личного состава. Он отметил, что мобилизация на Украине идет не очень хорошо.

Ранее экс-главком Вооруженными силами Украины, посол республики в Великобритании Валерий Залужный заявил, что обещания стран Запада по поддержке Киева будут выполняться без указания конкретных сроков и гарантий оказания помощи.