Залужный рассказал о туманных гарантиях Запада по поддержке Украины

Залужный: Помощь Запада Киеву будет проходить без сроков и гарантий

Обещания стран Запада по поддержке Киева будут выполняться без указания конкретных сроков и гарантий оказания помощи. Об этом заявил экс-главком Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол республики в Великобритании Валерий Залужный, пишет «Украинская правда».

«Несмотря на амбициозные цели, заявленные по поддержке Украины, вероятно, все это будет выполняться без сроков и механизмов обязательного выполнения и, как следствие, без соответствующих гарантий», — написал он в статье для издания.

Ранее в октябре Залужный начал собирать команду для выдвижения на пост президента Украины. В то же время он не разглашает будущие политические планы.

До этого Залужный призвал Украину посмотреть в космос. По его словам, у Украины наблюдается зависимость в сфере космических технологий. Ее индикатором, по мнению бывшего главкома ВСУ, стал удар комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник» по «Южмашу» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) в ноябре 2024 года.