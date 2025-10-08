Залужный собирает команду для возможного выдвижения на пост президента Украины

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Киева в Великобритании Валерий Залужный начал собирать команду для возможного выдвижения на пост президента Украины. Об этом пишет Intelligence Online со ссылкой на источники.

Как передает издание, украинские военные получили предложение стать депутатами Верховной Рады в случае избрания Залужного на пост президента Украины. Авторы статьи также напомнили о большой поддержке кандидатуры бывшего главкома ВСУ согласно результатам опросов.

В то же время, отмечает Intelligence Online, Залужный не разглашает свои будущие политические планы. В публикации также говорится, что команда украинского посла в Лондоне тщательно контролирует его публичные выступления.