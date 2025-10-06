Бывший СССР
Залужный призвал Украину посмотреть в космос

Залужный: Украина имеет технологическое отставание, время посмотреть в космос
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Украина имеет технологическое отставание. Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), ныне посол страны в Великобритании Валерий Залужный в статье для украинского портала «Милитарный».

По его словам, у Украины наблюдается зависимость в сфере космических технологий. Ее индикатором, по мнению бывшего главкома ВСУ, стал удар комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник» по «Южмашу» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) в ноябре 2024 года.

«Время посмотреть в космос, потому что единственная возможность сегодня достичь нужного уровня безопасности заключается только в технологических преимуществах во всех областях», — подчеркнул Залужный.

Ранее экс-главком ВСУ посоветовал украинской армии готовиться к ухудшению ситуации на фронте. Он заявил, что Киеву необходимо развивать передовые оборонные технологии на национальном уровне.

