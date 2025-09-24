Бывший СССР
Залужный посоветовал ВСУ готовиться к ухудшению ситуации на фронте

Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно готовиться к ухудшению ситуации на фронте. Об этом заявил бывший главнокомандующий украинской армией, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный в колонке для «Зеркала недели».

«Самое худшее — нас ждет дальнейшее осложнение ситуации», — предупредил он.

По его словам, Украине необходимо решить ряд важных вопросов на государственном уровне. Одним из них, по мнению Залужного, является развитие передовых оборонных технологий на национальном уровне.

Ранее экс-главком ВСУ сравнил тупиковую ситуацию на фронте с вторжением в Курскую область. Он подчеркнул, что цена Курской операции «была слишком высокой», а тактика прорыва на узком участке фронта не приносит необходимого успеха.

