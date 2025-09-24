Залужный сравнил тупиковую ситуацию на фронте с вторжением ВСУ в Курскую область

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный высказался о вторжении украинской армии в Курскую область. Его слова опубликованы в статье газеты «Зеркало недели».

«Конечно, такие действия, если они оправданы прежде всего человеческими потерями, с ограниченными целями можно провести», — отметил он.

Тем не менее Залужный подчеркнул, что цена Курской операции «была слишком высокой», а тактика прорыва на узком участке фронта не приносит необходимого успеха.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что украинские войска провалились, недооценив дерзость операции «Поток» ВС России в Курской области, во время которой российские военные через газопровод штурмовали оккупированную ВСУ Суджу.