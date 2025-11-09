Страшное ДТП под Новосибирском унесло жизни троих детей

МВД: В ДТП под Новосибирском погибло шесть человек, трое из них — дети

На автодороге Р-255 «Сибирь» произошло лобовое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло трое взрослых и трое детей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области в официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, 9 ноября в 04:30 водитель автомобиля ВАЗ-21099 ехал по трассе со стороны Новосибирска в сторону Кемерово и на 139 километре через сплошную линию выехал на встречную полосу. В результате легковушка столкнулась лоб в лоб с грузовым авто Volvo.

В ДТП скончались: водитель легкового авто, мужчина 1995 года рождения, а также пассажиры: мужчина, 1989 года рождения, женщина, 1990 года рождения, трое несовершеннолетних детей — 2015, 2017, 2025 годов рождений.

Водитель грузовика не пострадал. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. На трассе организовано реверсивное движение.

