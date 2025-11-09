В прокуратуре отреагировали на смертельное происшествие на Крымском мосту

Прокурор Кулебянов: Mercedes врезался в ограждение при обгоне на Крымском мосту

Прокуратура Республики Крым / Telegram

Прокуратура Крыма взяла на контроль установление обстоятельств аварии на автодорожной части Крымского моста, повлекшей травмы и жертвы. Об этом заявил прокурор Керчи Денис Кулебянов, прибывший на место происшествия, видео с его комментарием публикует прокуратура республики в Telegram-канале.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz при осуществлении обгона пассажирского автобуса "Краснодар-Севастополь" не справился с управлением и столкнулся с бетонным ограждением», — констатировал Кулебянов.

Ранее появилось видео, на котором видны последствия смертельного ДТП на Крымском мосту. Согласно информации МВД по Республике Крым, в результате аварии водитель и пассажир не выжили, еще двое несовершеннолетних были госпитализированы.