В прокуратуре отреагировали на смертельное происшествие на Крымском мосту

Прокуратура Республики Крым / Telegram
Прокуратура Крыма взяла на контроль установление обстоятельств аварии на автодорожной части Крымского моста, повлекшей травмы и жертвы. Об этом заявил прокурор Керчи Денис Кулебянов, прибывший на место происшествия, видео с его комментарием публикует прокуратура республики в Telegram-канале.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz при осуществлении обгона пассажирского автобуса "Краснодар-Севастополь" не справился с управлением и столкнулся с бетонным ограждением», — констатировал Кулебянов.
Ранее появилось видео, на котором видны последствия смертельного ДТП на Крымском мосту. Согласно информации МВД по Республике Крым, в результате аварии водитель и пассажир не выжили, еще двое несовершеннолетних были госпитализированы.