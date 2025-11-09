Трамп пообещал каждому американцу две тысячи долларов

Трамп пообещал каждому американцу более двух тысяч долларов за пошлины

Президент США Дональд Трамп пообещал заплатить всем американцам — кроме сверхбогатых граждан — более 2000 долларов за счет средств, полученных от взимания пошлин. Об этом глава государства написал в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Люди, которые выступают против пошлин, являются дураками! Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире с почти нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке (...) Рекордные инвестиции в США, заводы и фабрики растут по всей стране», — отметил хозяин Белого дома.

Трамп также подчеркнул, что взимание пошлин с импорта позволит покрыть государственный долг, который достигает 37 триллионов долларов.

13 октября Трамп заявил, что с 1 ноября власти страны все еще введут новую пошлину в размере 100 процентов на товары из Китая. До этого Трамп анонсировал масштабное повышение тарифов на ввозимую из КНР продукцию и другие торговые меры в ответ на попытку Пекина ограничить экспорт редкоземельных металлов (РЗМ).