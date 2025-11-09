Уничтожение склада с боеприпасами ВСУ попало на видео

https://t.me/boris_rozhin/186318

В окрестностях населенного пункта Липцы Харьковской области FPV-дрон группировки войск «Север» уничтожил склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар попал на видео, запись опубликовал военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Оператор FPV 11 тп группировки "Север" уничтожил боеприпасы точным попаданием дрона-камикадзе», — написал Рожин.

Ранее сообщалось, что в октябре на Украине зафиксирован новый рекорд по дезертирству в армии — из Вооруженных сил Украины уже сбежали 21 602 человека.