Уничтожение украинского танка-ежа сняли на видео

В Сумской области российский дрон уничтожил танк-еж ВСУ

https://t.me/boris_rozhin/186324

В Сумской области российский FPV-дрон уничтожил танк-еж Вооруженных сил Украины (ВСУ), удар сняли на видео. Запись опубликовал военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«ВСУ обшили свой танк арматурами и сетками, превратив его в боевого "ежа". Однако, плотность присутствия наших фпв-дронов свел защищенность на нет и слоник был уничтожен», — написал Рожин.

Ранее сообщалось, что в окрестностях населенного пункта Липцы Харьковской области FPV-дрон группировки войск «Север» уничтожил склад с боеприпасами ВСУ. Удар сняли на видео.