В Малави заявили о выезде девушек на работу в Россию

Депутаты Малави потребовали разобраться, как местные девушки оказались в России

Депутаты парламента африканского государства Малави решили разобраться, как молодые гражданки страны оказались на производстве беспилотников в особой экономической зоне «Алабуга» в России. Об этом сообщает издание Nyasa Times со ссылкой на источники в парламенте.

По информации малавийских СМИ, девушки из Малави ехали ради работы в гостиницах и обучения в учебных заведениях. На данный момент известно как минимум о двух девушках, которые попали в Россию и не сумели выехать обратно.

«Речь идет о человеческих жизнях, поэтому мы должны помочь. Тех, кто помогал им с переездом ради стипендий или работы, необходимо найти», — сообщил изданию депутат местного парламента.

В августе Министерство по делам женщин при президенте ЮАР предостерегло граждан от принятия предложений о работе в России, рекламируемых в соцсетях. Как сообщал Bloomberg, речь шла о кампании по найму иностранок в возрасте от 18 до 22 лет в рамках программы «Алабуга Старт» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга», которая подразумевает релокацию и трудоустройство в России. Агентство утверждало, что нанятые молодые женщины работают на заводе по производству дронов.

Также сообщается, что дипломаты ранее уже помогли одной девушке из ЮАР вернуться домой после того, как она обратилась в посольство в Москве. Она заявила, что «обещанная работа не соответствует действительности».

