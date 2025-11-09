Россия
В российском городе женщина сорвала российские флаги и выбросила их в мусорку

В Краснодаре женщина сорвала российские флаги и выбросила их в мусорку
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Краснодар | Телетайп»

В Краснодаре женщина сорвала российские флаги и выбросила их в мусорку. Об этом сообщило управление МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

В соцсетях сообщалось, что неизвестная сорвала гирлянду из российских флагов, после чего выбросила их. Это произошло на улице Ратной Славы в Краснодаре. Сотрудники полиции уже начали проверку.

«По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение, а действиям гражданки дана правовая оценка», — сообщили в управлении МВД.

Ранее в Бердске Новосибирской области компания школьников сорвала российский флаг со столба. На опубликованных в сети кадрах видно, как один из подростков забирается наверх и хватает триколор. Спустившись, он вместе с товарищами убегает.

