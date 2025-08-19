Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:12, 19 августа 2025Россия

Школьники сорвали российский флаг и попали на видео

В Бердске компания школьников сорвала российский флаг со столба
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Бердске Новосибирской области компания школьников сорвала российский флаг со столба. Действия учащихся попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На представленном ролике видно, как один из подростков забирается наверх и хватает триколор. Спустившись, он вместе с товарищами убегает.

Сотрудники правоохранительных органов пока не давали комментариев по инциденту.

До этого стало известно, что следователи захотели лишить гражданства семьи детей, топтавших флаг в Обнинске Калужской области.

Еще раньше сообщалось, что в Санкт-Петербурге шесть старшеклассников сорвали флаги с дома на Белградской улице и поплатились. Несовершеннолетние несколько часов провели на допросе в полиции. Украденное у школьников было изъято.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понял ли Стубб весь ад своей реплики?» Захарова возмутилась словами президента Финляндии о перемирии в 1944 году

    Российский регион неожиданно завалило снегом

    Директора российского детского лагеря обвинили в смертельном отравлении школьницы

    Сафонов заявил об окончании процесса адаптации во Франции

    ВСУ ударили по российскому храму во время службы

    Армия России поразила пункты дислокации ВСУ близ Хатнего и Чугуновки

    Появилось видео задержания готовившего поджог и оправдывавшего теракт в «Крокусе» мигранта

    Банк России назвал регионы — лидеры по наличному обороту

    Названы две проверенные практики обретения уверенности в себе

    Использованное оружие для удара по НПЗ в Кременчуге раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости