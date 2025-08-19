Школьники сорвали российский флаг и попали на видео

В Бердске компания школьников сорвала российский флаг со столба

В Бердске Новосибирской области компания школьников сорвала российский флаг со столба. Действия учащихся попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На представленном ролике видно, как один из подростков забирается наверх и хватает триколор. Спустившись, он вместе с товарищами убегает.

Сотрудники правоохранительных органов пока не давали комментариев по инциденту.

До этого стало известно, что следователи захотели лишить гражданства семьи детей, топтавших флаг в Обнинске Калужской области.

Еще раньше сообщалось, что в Санкт-Петербурге шесть старшеклассников сорвали флаги с дома на Белградской улице и поплатились. Несовершеннолетние несколько часов провели на допросе в полиции. Украденное у школьников было изъято.