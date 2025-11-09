Мир
04:51, 9 ноября 2025Мир

Западный аналитик рассказал о большой иллюзии Зеленского

Аналитик Меркурис: Зеленский застрял в иллюзии того, что Украина сможет победить
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский застрял в иллюзии того, что сможет добиться победы в конфликте с Россией. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Он (Зеленский. — прим. "Ленты.ру") продолжает быть одержимым образом войны и идеей, что единственный приемлемый для него итог — тот, в котором он победит», — отметил эксперт.

По словам эксперта, украинский лидер настолько сильно боится признать реальность, что готов намеренно вести свою страну к уничтожению. И это еще раз показывает «полностью бредовую суть политики Зеленского», резюмировал Меркурис.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский должен срочно согласиться на прекращение огня и провести выборы, чтобы избежать полного краха своей страны. По словам эксперта, для украинского народа это является единственным спасением.

В свою очередь, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский противоречит сам себе, говоря о своем стремлении к миру в республике.

