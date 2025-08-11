Бывший СССР
Зеленского призвали согласиться на прекращение огня и провести выборы

Соскин: Зеленский должен согласиться на прекращение огня и провести выборы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен срочно согласиться на прекращение огня и провести выборы в стране, чтобы избежать полного краха своей страны. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он подчеркнул, что для украинского это является единственным спасением. «Прекращение огня, отмена военного положения, проведение выборов — это единственный вариант, который есть. Иначе спастись уже невозможно будет», — сказал он.

Соскин добавил, что президент России Владимир Путин и его американский лидер Дональд Трамп намерены обсуждать конкретные шаги по урегулированию украинского конфликта. По его мнению, Зеленскому даже не стоит надеяться на помощь со стороны европейских стран.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский противоречит сам себе, говоря о своем стремлении к миру в республике. По его словам, политик регулярно заявляет о том, что ценит усилия Трампа по урегулированию на Украине, однако таким образом он лишь пытается «утихомирить» его.

