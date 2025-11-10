Ценности
25-летняя жена 49-летнего российского миллиардера снялась в откровенном виде

Жена миллиардера Клюкина модель Валерия Лазник снялась в откровенном наряде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @leralaznik

Жена 49-летнего российского миллиардера Василия Клюкина модель Валерия Лазник родом из Луганска снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя манекенщица предстала перед камерой в черном наряде. Так, она надела полупрозрачный корсетный топ, кожаную мини-юбку и кружевные колготки.

В то же время избранница предпринимателя примерила сапоги на грубой подошве, надела на плечо миниатюрную сумку и дополнила образ чокерами, кольцами и цепочками.

В октябре Лазник также показала откровенные фото со свадьбы с Клюкиным.

