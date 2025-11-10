Активистка из Литвы рассказала о панике из-за закрытия границы с Белоруссией

В Литве на фоне закрытия государственной границы с Белоруссией началась паника. Об этом заявила местная активистка Эрика Швенченене, передает в Telegram издание «Sputnik Литва».
«Люди все в панике. Мы же понимаем, что это безумство, оно не должно так быть», — рассказала общественница.
Она добавила, что литовское правительство пытается заставить замолчать граждан, которые выступают против конфликта с соседними странами.
В конце октября власти Литвы заявили, что до 30 ноября закроют пропуск автотранспорта через белорусско-литовскую границу, с возможным продлением этого срока. Причиной решения стало проникновение на территорию государства метеозондов с контрабандой.