Американский продюсер высказался о фильме «Кремлевский волшебник»

Американский кинопродюсер и глава кинокомпании Studio Mao Стивен Мао заявил, что фильм «Кремлевский волшебник» представляет Россию в позитивном свете. Его слова передает ТАСС.
Мао рассказал, что впервые посмотрел французскую картину во время мировой премьеры в рамках конкурсной программы 82-го Венецианского кинофестиваля.
«История полувымышленная, к ней нужно подходить с этой точки зрения. Сделано без негатива, скорее, это авторское видение. Фильм, на мой взгляд, позитивен по отношению к России», — сообщил Стивен Мао.
Продюсер также высоко оценил актерскую игру британского артиста Джуда Лоу, который в фильме исполнил роль президента России Владимира Путина.
Ранее стало известно, что старейшая кинокомпания в мире Gaumont опубликовала трейлер французского фильма «Кремлевский волшебник».