Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
23:17, 10 ноября 2025Культура

Американский продюсер высказался о фильме «Кремлевский волшебник»

Американский продюсер Стивен Мао: «Кремлевский волшебник» показал РФ позитивно
Андрей Шеньшаков
СюжетВенецианский кинофестиваль

Кадр: фильм «Кремлевский волшебник»

Американский кинопродюсер и глава кинокомпании Studio Mao Стивен Мао заявил, что фильм «Кремлевский волшебник» представляет Россию в позитивном свете. Его слова передает ТАСС.

Мао рассказал, что впервые посмотрел французскую картину во время мировой премьеры в рамках конкурсной программы 82-го Венецианского кинофестиваля.

«История полувымышленная, к ней нужно подходить с этой точки зрения. Сделано без негатива, скорее, это авторское видение. Фильм, на мой взгляд, позитивен по отношению к России», — сообщил Стивен Мао.

Продюсер также высоко оценил актерскую игру британского артиста Джуда Лоу, который в фильме исполнил роль президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что старейшая кинокомпания в мире Gaumont опубликовала трейлер французского фильма «Кремлевский волшебник».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ заявил о «последнем маневре» ВС РФ в Красноармейске

    В Белоруссии под запрет попала детская сладость из России

    Двое болельщиков умерли во время итогового турнира ATP в Италии

    Известная актриса описала разницу между жителями России и Европы

    Губернатор объяснил ситуацию с застрявшим у порта Сочи паромом

    Трамп предупредил о грозящей США катастрофе

    В Германии заявили об обрушении линии обороны ВСУ

    В США предупредили Европу о последствиях закупок российской нефти

    Мужчина застрял в пещере и увидел ангелов с демонами

    Экс-министр обороны Словакии потребовал извинений из-за дела о передаче Украине МиГ-29

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости