Артемий Лебедев назвал США неприятной для жизни страной

Лебедев заявил, что США не такая приятная страна, как это показывают в фильмах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал США неприятной для жизни страной. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Дизайнер комментировал новость американского онлайн-издания Visual Capitalist о том, что США выбыли из рейтинга 10 лучших по уровню жизни стран. Лебедев позитивно оценил тот факт, что такая информация появляется в информационном поле.

«Нужно показывать правду. Америка — совершенно не такая приятная для жизни страна, как это может показаться, когда листаешь картинки или смотришь голливудские фильмы», — заключил блогер.

Ранее Лебедев назвал условие, при котором он бы переехал в Соединенные Штаты. По его словам, он мог бы поселиться в США, если бы ему предложили зарплату в 10 раз выше, чем в России. Однако он отметил, что у него нет таких планов.

