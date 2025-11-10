Путешествия
Блогер возбудился из-за россиянки без лифчика в Малайзии и захотел «оседлать ее сзади»

Shot: Россиянка вызвала полицию после приставаний блогера в Малайзии
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Блогер возбудился из-за россиянки без лифчика в кафе Малайзии и захотел «оседлать ее сзади» в прямом эфире, после чего девушка вызвала полицию. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что малазийский тиктокер Hazren Rich вел прямой эфир в кафе «Букит Бинтанг» в Куала-Лумпуре. Там он заметил сидевшую за одним из соседних столиков 26-летнюю российскую модель Алису Касимову. Мужчина начал говорить, что она его возбуждает и отметил, что на девушке нет лифчика.

Модель попросила оставить ее в покое после приставаний мужчины, на что блогер заявил, что хотел бы «оседлать ее сзади». В итоге девушка вызвала полицию. Когда парень понял это, то завершил прямой эфир, скрылся с места инцидента, а позднее и вовсе удалил свой аккаунт в TikTok. В полиции уже начали разбирательство. Сообщается также, что россиянка будет требовать возмещения ей морального ущерба.

Ранее турист в ресторане Москвы пристал к девушке, нокаутировал ее парня и попал на видео. Пострадавший молодой человек был доставлен в больницу с ушибами и переломами.

