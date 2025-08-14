Путешествия
Турист в ресторане Москвы пристал к девушке, нокаутировал ее парня и попал на видео

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Турист в ресторане Москвы стал приставать к девушке, а затем вступил в конфликт с ее парнем и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «МВД МЕДИА».

Уточняется, что 26-летний злоумышленник начал уделять внимание незнакомке во время отдыха в столичном заведении. В связи с этим между ним и 20-летним возлюбленным девушки вспыхнула драка. В результате турист нокаутировал студента, после чего тот ударился головой.

Он был доставлен в больницу с ушибами и переломами. Подозреваемого задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело. Не уточняется, откуда он приехал в Москву.

Ранее вышибала в испанском баре нокаутировал британца и попал на видео. На записи видно, как отдыхающий в шортах упал без сознания, а какая-то девушка бросилась ему на помощь.

