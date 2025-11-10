Бывшего российского депутата задержали в Москве

В Москве задержали бывшего депутата парламента Дагестана Джафара Абуева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы республики.
По данным источника, по адресам Абуева в Дагестане прошли обыски. Подробности уточняются.
Ранее сообщалось, что в Дагестане пойдет под суд бывший заместитель министра образования и науки. Его обвиняют в получении взяток за содействие заключению государственных контрактов. По версии следствия, за 15 контрактов на сумму свыше 160 миллионов рублей чиновнику достался откат в 60 миллионов рублей.