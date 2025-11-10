Силовые структуры
17:35, 10 ноября 2025

Бывшего российского депутата задержали в Москве

В Москве задержали экс-депутата парламента Дагестана Абуева
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве задержали бывшего депутата парламента Дагестана Джафара Абуева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы республики.

По данным источника, по адресам Абуева в Дагестане прошли обыски. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что в Дагестане пойдет под суд бывший заместитель министра образования и науки. Его обвиняют в получении взяток за содействие заключению государственных контрактов. По версии следствия, за 15 контрактов на сумму свыше 160 миллионов рублей чиновнику достался откат в 60 миллионов рублей.

.
