13:14, 10 ноября 2025Силовые структуры

Замминистра образования российского региона пойдет под суд за многомиллионную взятку

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Республике Дагестан предстанет перед судом бывший заместитель министра образования и науки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, с 2013 по 2023 год чиновник систематически получал взятки от представителя коммерческой организации. За это он содействовал заключению государственных контрактов на ремонтно-строительные работы в подведомственных образовательных учреждениях. За 15 контрактов на сумму свыше 160 миллионов рублей, чиновнику достался откат в 60 миллионов рублей.

В ходе следствия выяснилось, что в 2012 году фигурант получил еще одну взятку в размере 400 тысяч рублей от представителя коммерческой структуры за помощь в заключении контракта на строительство одной из школ.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

    Все новости