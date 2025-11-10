Культура
14:18, 10 ноября 2025Культура

Чеботина рассказала о спасшем ее подарке Лолиты

Люся Чеботина рассказала, что подарок Лолиты спас ее перед концертом в Кремле
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Люся Чеботина поделилась историей о том, как исполнительница Лолита Милявская помогла ей после напряженных гастролей. Ее цитирует Super.ru.

По словам артистки, тогда коллега подарила «невероятные маски». «Она заходила ко мне в гримерку в Кремле и принесла два шикарных тюбика с омолаживающим эффектом. Честно — Лолита меня тогда спасла! У меня было очень уставшее лицо после гастролей, а эти маски действительно работают», — рассказала Чеботина.

Ранее Люся Чеботина рассказала о своем отношении к музыкальному критику Сергею Соседову, который заявил, что ей не место на сцене.

