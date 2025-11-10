Чеботина рассказала о спасшем ее подарке Лолиты

Люся Чеботина рассказала, что подарок Лолиты спас ее перед концертом в Кремле

Певица Люся Чеботина поделилась историей о том, как исполнительница Лолита Милявская помогла ей после напряженных гастролей. Ее цитирует Super.ru.

По словам артистки, тогда коллега подарила «невероятные маски». «Она заходила ко мне в гримерку в Кремле и принесла два шикарных тюбика с омолаживающим эффектом. Честно — Лолита меня тогда спасла! У меня было очень уставшее лицо после гастролей, а эти маски действительно работают», — рассказала Чеботина.

