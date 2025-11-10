Культура
12:53, 10 ноября 2025Культура

Чеботина тепло обратилась к призвавшему не пускать ее на сцену критику

Чеботина назвала раскритиковавших ее Соседова и Резника прекрасными ребятами
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Певица Люся Чеботина рассказала о своем отношении к музыкальному критику Сергею Соседову, который заявил, что ей не место на сцене. Ее цитирует Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что Соседов опроверг заявления о том, что назвал творчество артистки «сплошной серостью и пошлостью». В ответ на это Чеботина с теплом высказалась о нем. Также она предположила, что и поэт-песенник Илья Резник не критиковал ее.

«Абсолютно шикарно (отношусь к ним — прим. «Ленты ру»). Прекрасные, творческие, талантливые ребята. Как бы я слышала, что Сергей объявил, что, оказывается, он такого не говорил. С учетом такого заявления, я теперь подозреваю, что и Илья Резник, скорее всего, тоже такого не говорил», — сказала исполнительница.

Ранее Сергей Соседов выразил мнение, что Люся Чеботина не умеет воспринимать критику, и предложил ей обратиться к психологу.

