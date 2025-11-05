Культура
14:04, 5 ноября 2025Культура

Чеботиной предложили обратиться к «экспертам по ментальным проблемам»

Раскритиковавший Чеботину Соседов предложил певице обратиться к психологу
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Музыкальный критик Сергей Соседов выразил мнение, что певица Люся Чеботина не умеет воспринимать критику, и предложил ей обратиться к психологу. Его цитирует Общественная Служба Новостей.

По словам медиаменеджера, артистке «внушили, что она крутая, талантливая, умная и так далее». «Но правда остается неизменной: нет у нее силы в голосе, да, быть может, есть вокальные данные, но на очень зачаточном уровне. Я не пойму, на что Чеботина обижается. Я ей пытаюсь помочь, чтобы она стала лучше, а в ответ получаю лишь хейт и агрессию», — сказал он.

Соседов добавил, что исполнительнице следует сходить к «экспертам по ментальным проблемам», чтобы стать менее восприимчивой к критике и «менее слабой». Критик подчеркнул, что «это основа для роста». «Она вообще должна радоваться, что о ней говорят и пишут. А не устраивать распальцовку на пустом месте», — заключил он.

Ранее Сергей Соседов выразил мнение, что на российской эстраде есть много певиц, которым нужно сменить род деятельности, так как вокальными данными они не обладают. По его словам, одной из таких исполнительниц является Люся Чеботина.

В ответ на это артистка обвинила критика в непрофессионализме.

