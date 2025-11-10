Детский ансамбль из России выступил на международном фестивале

Детский ансамбль «Катюша» выступил на международном фестивале в столице Ливана

Российский ансамбль «Катюша» выступил на Международном фестивале наций в Бейруте. Об этом сообщает Telegram-канал Русского дома в столице Ливана.

Известно, что мероприятие объединило представителей более 15 стран, а российская экспозиция стала одной из самых популярных и ярких. Главным событием программы стало выступление детского хореографического коллектива под руководством Елены Карецкой.

«Выступление коллектива стало настоящим украшением вечера, передав атмосферу изящества, грации и культурного единства», — говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что подобные мероприятия — яркий пример так называемой «мягкой силы», когда народы знакомятся друг с другом через искусство и совместное творчество.

Ранее стало известно, что в Пекине состоялся концерт сводного российско-китайского детско-молодежного хора «Взявшись за руки!» под лозунгом «Помнить историю, вместе создавать будущее». Мероприятие прошло в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии.