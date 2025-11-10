Бывший СССР
Эстонские женщины оказались воинственнее мужчин

ERR: Среди срочников в Эстонии женщины более мотивированы продолжать служить
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Женщины, проходящие срочную службу в эстонской армии, проявляют большую мотивацию продолжать военную карьеру, чем мужчины. Об этом сообщает ERR со ссылкой на исследование Центра совершенствования и стратегической устойчивости.

По данным исследования, только пять процентов мужчин-срочников хотят оставаться в армии. При этом половина женщин-срочников изъявляет желание продолжать служить. Капитан-майор Сигрид Аас рассказала, что так как для женщин военная служба добровольна, на нее попадают те, кто с самого начала готов к карьере кадрового военного.

Она добавила, что каждый год на срочную службу в Эстонии поступает около сорока женщин, что составляет примерно один процент от общего числа служащих. Тем не менее именно среди них чаще встречается желание продолжить службу и строить карьеру в армии.

Ранее в Эстонии нашли 250-килограммовую бомбу. Не уточняется, в какой стране и в какое время был изготовлен боеприпас.

