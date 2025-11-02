В Эстонии нашли 250-килограммовую бомбу

В Эстонии недалеко от российской границы обнаружили 250-килограммовую авиабомбу

В Эстонии обнаружили 250-килограммовую авиационную бомбу. Находку сделали около границы с Россией, пишет газета Рostimees.

По предварительным данным, гулявший по лесу человек обнаружил взрывное устройство крупного размера.

Затем на место прибыли саперы, которые установили, что это авиабомба. При этом не уточняется, в какой стране и в какое время был изготовлен боеприпас.

