Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:47, 2 ноября 2025Бывший СССР

В Эстонии нашли 250-килограммовую бомбу

В Эстонии недалеко от российской границы обнаружили 250-килограммовую авиабомбу
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетУчения НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Эстонии обнаружили 250-килограммовую авиационную бомбу. Находку сделали около границы с Россией, пишет газета Рostimees.

По предварительным данным, гулявший по лесу человек обнаружил взрывное устройство крупного размера.

Затем на место прибыли саперы, которые установили, что это авиабомба. При этом не уточняется, в какой стране и в какое время был изготовлен боеприпас.

Ранее стало известно, что сообщения немецких СМИ о том, что Россия может использовать затонувший в Балтийском море паром Estonia для учений и «подводного шпионажа» в отношении НАТО, не подтверждаются властями Эстонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян обвинил СССР в исторических проблемах турок и армян. Захарова напомнила ему о создании КГБ

    В России прокомментировали получение Patriot Украиной

    Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в декабре

    Раскрыта стоимость «увольнения» из ВСУ на год

    Российский город признали курортом федерального значения

    Два региона Украины оказались обесточены после взрывов

    В Федерации борьбы России заявили о важности букмекеров

    Дочь популярной телеведущей пришла на выставку в прозрачном платье

    В США на вечеринке подростков произошла стрельба

    Российский замминистра захотел уйти добровольцем на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости