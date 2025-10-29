Бывший СССР
15:05, 29 октября 2025Бывший СССР

В Эстонии не нашли доказательств подводного шпионажа со стороны России

Минобороны Эстонии не нашло доказательств «подводного шпионажа» со стороны РФ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Сообщения немецких СМИ о том, что Россия может использовать затонувший в Балтийском море паром Estonia для учений и «подводного шпионажа» в отношении НАТО, не подтверждаются властями Эстонии. Об этом сообщает ERR со ссылкой на Минобороны республики.

В ведомстве рассказали, что Эстония наблюдает за происходящим в Балтийском море и участок, где затонул паром, — «одно из наиболее контролируемых мест». Источники агентства добавили, что в этом районе действует запрет на погружения и остановку кораблей, а место находится в зоне ответственности Финляндии.

Старший следователь Эстонского бюро по расследованию инцидентов с безопасностью Таури Роозипуу рассказал, что специалисты ведомства с 2021 по 2024 год шесть раз исследовали место крушения парома Estonia и не обнаружили подозрительных устройств. Он добавил, что этот район находится в отдалении от обломков корабля, поэтому собирать какие-либо данные там было бы неэффективно.

Ранее Süddeutsche Zeitung сообщал, что Россия якобы использует затонувшее судно «Эстония» в качестве учебного полигона для подводных операций и, возможно, как укрытие для шпионских технологий. По имеющимся данным, ряд государств-членов НАТО располагают информацией о том, что всего несколько лет назад на месте крушения затонувшего парома находилось техническое оборудование, обеспечивающее высокоточную навигацию подводных беспилотников и роботов. Западные спецслужбы предполагают, что российские военные подразделения проводили там подобные учения.

Паром «Эстония» затонул в ночь на 28 сентября 1994 года во время шторма в Балтийском море по пути из Таллина в Стокгольм.

