Гай Германика стала бабушкой

Режиссер Валерия Гай Германика сообщила, что стала бабушкой

Режиссер Валерия Гай Германика впервые стала бабушкой. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Старшая дочь режиссера, 17-летняя Октавия родила первенца. На фотографиях кинематографистка держит внучку на руках, при этом лицо ребенка закрыто стикером. «Дети растут, и внуки растут. В карусели — дети, внучка и друзья», — подписала она публикацию.

Имя отца ребенка не раскрывается.

