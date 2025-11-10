Культура
Гай Германика стала бабушкой

Режиссер Валерия Гай Германика сообщила, что стала бабушкой
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Режиссер Валерия Гай Германика впервые стала бабушкой. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Старшая дочь режиссера, 17-летняя Октавия родила первенца. На фотографиях кинематографистка держит внучку на руках, при этом лицо ребенка закрыто стикером. «Дети растут, и внуки растут. В карусели — дети, внучка и друзья», — подписала она публикацию.

Имя отца ребенка не раскрывается.

Ранее Валерия Гай Германика прокомментировала интервью актера Виталия Гогунского журналистке Ксении Собчак.

