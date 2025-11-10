Россия
10 ноября 2025

В атаках ВСУ на регионы России увидели закономерность

Военкор Котенок: ВСУ вторые сутки направляют основной удар на Брянскую область
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторые сутки подряд выбирают в качестве основной цели Брянскую область. Эту закономерность в атаках ВСУ увидел российский военный корреспондент Юрий Котенок, мнением он поделился в Telegram.

Как заявил военкор, за ночь российская система противовоздушной обороны сбила над этим российским регионом 29 беспилотников, а днем ранее — 47.

«ВСУ (...) направляют основной удар именно на Брянскую область», — отметил он. С чем может быть связан интерес ВСУ к Брянской области, Котенок не уточнил.

Известно, что всего в ночь с 9 на 10 ноября ВСУ выпустили по территории России семь десятков беспилотников. В частности, семь беспилотников перехватили над Курской областью, пять — над Липецкой и Смоленской областями, четыре — над Орловской, Тверской и Самарской областями, три — над Крымом.

