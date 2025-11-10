Россия
07:25, 10 ноября 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 71 беспилотник над 11 регионами и Черным морем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

В ночь на понедельник, 10 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России семь десятков беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 71 беспилотник над 11 регионами России и Черным морем. Больше всего дронов — 29 — сбили над Брянской областью.

Еще 7 беспилотников перехватили над Курской областью, 5 — над Липецкой и Смоленской областями, 4 — над Орловской, Тверской и Самарской областями, 3 — над Крымом, 1 – над Калужской, Ростовской и Тульской областями, 7 — над акваторией Черного моря.

Вечером в воскресенье, 9 ноября, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать Крым. Других данных о ситуации ведомство не привело.

