23:48, 9 ноября 2025

ВСУ попытались атаковать российский регион при помощи беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении 10 беспилотников над Крымом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вечером 9 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли несколько попыток атаковать Крым с использованием беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, за три часа — в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени — средства противовоздушной обороны сбили десять украинских дронов.

Днем Минобороны также отчитывалось о ликвидации беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами. Три из них были уничтожены над Белгородской областью, семь — над Воронежской.

