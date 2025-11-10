Готовность Египта продолжить импорт российского зерна оценили

Bloomberg: Египет собрался купить у России 200 тысяч тонн зерна

Египетское агентство по закупкам пшеницы Mostakbal Misr собралось купить около полумиллиона тонн пшеницы в странах черноморского региона в декабре 2025 и в январе 2026 годов. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что 200 тысяч тонн зерна поступит из России, 150 тысяч — из Болгарии и более 130 тысяч — с Украины. Кроме того, агентство ведет переговоры о бронировании еще полумиллиона тонн пшеницы из разных источников.

Издание напомнило, что Египет является крупнейшим покупателем пшеницы в мире, и его закупки тщательно отслеживаются как индикатор мирового спроса и конкурентоспособности стран происхождения. По прогнозам министерства сельского хозяйства США, в этом сезоне страна импортирует рекордные 13 миллионов тонн.

По информации Российского зернового союза, если в октябре 2024 года российскую пшеницу покупали 50 стран, то в октябре 2025 года этот показатель снизился до 30 государств. Крупнейшим покупателем традиционно стал Египет. Однако даже он снизил закупки на 16,3 процента, до 1 307 000 тонн.