Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
08:50, 10 ноября 2025Ценности

Известная подруга Ирины Шейк снялась в крошечных трусах

Топ-модель Стелла Максвелл снялась в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @stellamaxwell / @alo

Бывший «ангел» Victoria's Secret, известная новозеландская и британская топ-модель ирландского происхождения Стелла Максвелл снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 9,3 миллиона подписчиков.

Лучшая подруга российской манекенщицы Ирины Шейк поделилась черно-белыми кадрами. На них она предстала в облегающем топе с длинными рукавами и П-образным вырезом и крошечных трусах, поверх которых надела прозрачные колготки.

При этом во время фотосессии знаменитость сменила несколько поз, показав фигуру с разных ракурсов.

В августе Стелла Максвелл снялась с обнаженной грудью на турниках.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Самое близкое место к иностранному государству». В Японии разгорелся скандал из-за слов министра о Курилах

    Известная подруга Ирины Шейк снялась в крошечных трусах

    Приезжие напали на машину россиянина с ребенком

    Названа главная проблема с покупкой жилья в России на ближайшие годы

    Россиянам назвали способ уличить мошенников с дипфейками

    В регионе России начали набирать добровольцев для защиты особо важных объектов

    Стало известно о возвращении россиян на прежнее место работы

    «Транснефть» выиграла суд в Москве против Euroclear Bank

    Парам дали несколько советов по взаимной мастурбации

    В России рассказали о контратаке ВСУ в Сумской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости