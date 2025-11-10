Известная подруга Ирины Шейк снялась в крошечных трусах

Топ-модель Стелла Максвелл снялась в откровенном образе

Бывший «ангел» Victoria's Secret, известная новозеландская и британская топ-модель ирландского происхождения Стелла Максвелл снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 9,3 миллиона подписчиков.

Лучшая подруга российской манекенщицы Ирины Шейк поделилась черно-белыми кадрами. На них она предстала в облегающем топе с длинными рукавами и П-образным вырезом и крошечных трусах, поверх которых надела прозрачные колготки.

При этом во время фотосессии знаменитость сменила несколько поз, показав фигуру с разных ракурсов.

В августе Стелла Максвелл снялась с обнаженной грудью на турниках.