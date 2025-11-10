Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:07, 10 ноября 2025Бывший СССР

Лукашенко предупредил США о наличии ядерного оружия в Белоруссии

Лукашенко: Минск предупредил США о наличии ядерного оружия в Белоруссии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Минск предупредил США о наличии ядерного оружия на территории Белоруссии. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

«До сих пор американцы заявляют, что они не знают, есть у нас [ядерное] оружие или нет. Ну и хорошо, пусть они так думают. Мы их предупредили. Мы не говорим, сколько, где, как... Это мое дело. Оно лежит в надежном месте», — сказал политик.

Он также подчеркнул, что ядерное оружие с момента размещения в Белоруссии было отправлено в Россию для обслуживания. По словам главы государства, после этого в республику вернули уже самый современный вариант тактического ядерного оружия.

Ранее Лукашенко заявил, что ракетный комплекс «Орешник» встанет на боевое дежурство в Белоруссии в декабре этого года. Он добавил, что хочет, чтобы Россия и Белоруссия могли дать ответ странам Запада.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская нефтяная компания объявила форс-мажор на месторождении

    Минобороны показало кадры боев близ Красноармейска

    ЕС придумал еще один орган против России

    Открыт безопасный путь предотвращения инфаркта и инсульта

    Врач назвала главное правило защиты от ботулизма

    Названы сроки перехода Красноармейска под контроль России

    Россиянин давал пощечины детям на улице и попал на видео

    «Мы остановимся, а Россия нет». США прекратили поставки оружия для Украины. Почему это произошло и когда они могут возобновиться?

    Российских операторов сотовой связи обяжут выполнять требование ФСБ

    Момент задержания восьмерых диверсантов в российском регионе попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости