06:53, 10 ноября 2025Экономика

Маск допустил исчезновение денег в будущем

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Reuters

Основатель Tesla, американский миллиардер Илон Маск заявил, что деньги в будущем могут исчезнуть. Его слова приводят «Ведомости».

На заседании акционеров Маск спрогнозировал исчезновение денег в будущем. «Может быть, в будущем денег вообще не будет. Или деньги будут, но их можно будет измерять в ваттах. Например, сколько энергии можно выработать с точки зрения электричества», — допустил он.

Миллиардер также пошутил, сказав, что акционерам, возможно, стоит «придержать акции Tesla».

Ранее акционеры Tesla одобрили Илону Маску рекордную премию. Сумма выплаты составит один триллион долларов — более 81 триллиона рублей.

