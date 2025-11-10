Маск допустил исчезновение денег в будущем

Илон Маск спрогнозировал исчезновение денег в будущем

Основатель Tesla, американский миллиардер Илон Маск заявил, что деньги в будущем могут исчезнуть. Его слова приводят «Ведомости».

На заседании акционеров Маск спрогнозировал исчезновение денег в будущем. «Может быть, в будущем денег вообще не будет. Или деньги будут, но их можно будет измерять в ваттах. Например, сколько энергии можно выработать с точки зрения электричества», — допустил он.

Миллиардер также пошутил, сказав, что акционерам, возможно, стоит «придержать акции Tesla».

Ранее акционеры Tesla одобрили Илону Маску рекордную премию. Сумма выплаты составит один триллион долларов — более 81 триллиона рублей.

