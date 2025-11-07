Акционеры Tesla одобрили Илону Маску рекордную премию

Инвесторы Tesla одобрили премию Илону Маску в размере почти 1 триллион долларов

Инвесторы производителя электромобилей Tesla одобрили рекордную премию его главе Илону Маску в размере 1 триллиона долларов (свыше 81 триллиона рублей). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трансляцию ежегодной встречи акционеров.

Такую сумму бизнесмен получит, когда Tesla под его руководством достигнет определенных показателей эффективности. К примеру, ее рыночная капитализация в течение десяти лет должна вырасти до 8,5 триллиона долларов (более 690 триллионов рублей). Это в шесть раз больше, чем сейчас.

Ранее Маск пригрозил уходом из компании Tesla, если акционеры не выплатят ему почти 1 триллион долларов в качестве компенсации.

