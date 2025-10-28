Экономика
04:44, 28 октября 2025

Маск пригрозил уходом из Tesla и потребовал компенсацию

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pool / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск пригрозил уходом из компании Tesla, если акционеры не выплатят ему почти один триллион долларов в качестве компенсации. Об этом заявила председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм в эфире телеканала CNBC.

Отмечается, что голосование за баснословную компенсацию должно состояться до 5 ноября. Денхолм назвала Маска незаменимым и заявила, что именно от него зависит будущее производителя электромобилей.

«Без Илона Tesla может существенно потерять в стоимости, поскольку нашу компанию, возможно, больше не будут ценить за то, кем мы стремимся стать», — сказала Денхолм.

Ранее Tesla отчиталась, что в III квартале 2025 года чистая прибыль компании снизилась на 37 процентов и достигла 1,37 миллиарда долларов, несмотря на то что продажи электромобилей выросли почти до полумиллиона штук.

