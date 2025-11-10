Минобороны сообщило об украинских безэкипажных катерах в Черном море

Минобороны: В Черном море уничтожено четыре безэкипажных катера ВСУ

В Черном море уничтожено четыре безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

Выявленные цели были уничтожены силами Черноморского флота, уточнили в министерстве.

Кроме того, за сутки силами противовоздушной обороны было перехвачено шесть снарядов HIMARS и 124 беспилотника, говорится в сводке.

Между тем в Кремле высказались об условиях завершения СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что спецоперации будет окончена только по выполнении всех задач, поставленных Вооруженным силам России.